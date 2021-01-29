В Челябинске вице-премьер РФ предложила собственникам предприятий жить рядом со своим производством

Виктория Абрамченко восхитилась «Высотой-239» и осталась недовольна «Коксохимом»

Финалом визита в Челябинск зампредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко стало ВКС-совещание с властями 12 городов, вошедших в программу «Чистый воздух». Речь шла, конечно, о выполнении задачи главы государства снизить к 2024 году объемы выбросов в этой дюжине минимум на 20 процентов. Напомним, участниками «Чистого воздуха» являются и Челябинск с Магнитогорском. По мнению вице-премьера, главное в достижении этой цели — мотивировать предприятия-загрязнители, причем и кнутом, и пряником.



«На совещании обсуждались промежуточные итоги реализации нацпроекта „Экология“ в 2020 году. Промышленность, несмотря на пандемию, смогла аккумулировать ресурсы и больше 70 миллиардов рублей было вложено в экологические проекты, в том числе и по снижению выбросов. Декларативный характер самого проекта предусматривает активное участие, активную позицию предприятий-загрязнителей. Но у загрязнителя не всегда имеется воля. Поэтому необходим системный контроль со стороны государства. Это должны быть не дополнительные надзорные мероприятия, а нечто вроде экологического сбора: не утилизируешь свою упаковку — включается автоматически экосбор. Кроме того, обсуждали и меры стимулирующего характера, налогового и неналогового. То есть промышленность не просто вкладывается в экологию, а получает определенные преференции», — рассказала о совещании Виктория Валериевна.

По словам вице-премьера, для снижения выбросов на сегодня есть все необходимые инструменты, в том числе частное и государственное финансирование. Но государственные деньги следует уже сейчас направлять на модернизацию системы ЖКХ, закупку нового экологичного транспорта. В частном бизнесе — частные инвестиции, справедливо было бы закладывать часть прибыли на экологию.

«В будущем продукцию любого предприятия будут оценивать в первую очередь по экологичности. Вы не купите „грязный“ товар, это будет черная метка», — поддержал московскую гостью губернатор Алексей Текслер.

Абрамченко призналась, что до визита на «Высоту-239» на ЧТПЗ не подозревала, что металлургия может быть настолько современной и экологичной. На вице-премьера особенно произвел впечатление контраст с «Мечел-Кокс». Алексей Текслер, тем не менее, вступился за «Мечел», напомнив, что буквально накануне с промышленным гигантом было подписано новое соглашение, и металлургический холдинг взял на себя даже и дополнительные экологические обязательства.

«Безусловно к 2024 году все они будут выполнены. Это добровольные обязательства, но я бы посмотрел на предприятие, которое, договорившись с властью, нарушает свои обещания», — заметил губернатор.

Виктория Абрамченко не преминула заметить: проще всего добиться внимания промышленников к экологической обстановке, обязав собственников и акционеров заводов-загрязнителей жить поблизости от своих активов.