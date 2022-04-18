В Челябинске вдвое уменьшилось число мест для митингов и пикетов

Из перечня территорий для «публичного выражения общественного мнения» ушли площадки в ЦПКиО и парке Колющенко

На официальном портале правовой информации опубликовано постановление правительства Челябинской области о сокращении числа «специально отведенных мест», где до сих пор можно было проводить публичные мероприятия без предварительного согласования с властями. Из четырех таких точек, указанных в соответствующем перечне от 2012 года, осталось только две.



Согласно тексту постановления, из документа с громоздким названием «Перечень единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест» (утвержден постановлением правительства региона 28 декабря 2012 года) ушли пункты 42 — площадка на летней эстраде Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина, и пункт 42-2 — площадка у сцены в сквере имени Колющенко. Остались, таким образом, пункты 42-1 — танцевальная веранда и прилегающая к ней территория парка «Металлург» и 42-3 — парковочная площадка Ледовой арены «Трактор» со стороны улицы Татищева.

Напомним, гайд-парками в России в обиходе называются площадки, где можно без согласования с властями проводить публичные мероприятия с участием до 100 человек. В последние два года в связи с ковидными ограничениями митинги и массовые пикеты в РФ были под запретом, который сейчас снят.