В Челябинске стартовал «Курс победителей» для кандидатов в депутаты

Победители предварительного голосования «Единой России» пройдут специальное обучение

Накануне, 9 июня, в Челябинске в отеле «Видгоф» стартовала школа эффективной избирательной кампании «Курс победителей» для тех, кто одержал победу по результатам предварительного голосования партии «Единая Россия». Участие в мероприятии также приняли главы муниципалитетов Челябинской области, участники СВО, секретари местных отделений партии и многие другие, сообщили в пресс-службе ЕР.

Инициатором обучающего проекта является губернатор Челябинской области, секретарь регионального отделения партии Алексей Текслер. «Курс победителей» для будущих депутатов — это продолжение системной работы по подготовке сильных кандидатов и реализации курса на развитие региона.

«Качество жизни в регионе и стране растет, все это благодаря качественной и слаженной работе. Только слаженная командная работа позволит добиться хороших результатов»,— отметил председатель Заксобрания региона, замсекретаря челябинского реготделения партии Олег Гербер.

Обучающая программа включает в себя четыре тематических курса: «Эффективная работа местного избирательного штаба», «Местные выборы — как победить», «Мобилизация и победа — эффективная работа секретаря первичного отделения на выборах» и «Диалог с регионом — прямая линия с руководством».

Победители предварительного голосования будут проходить подготовку в своих муниципалитетах — максимально близко к своему избирательному округу.