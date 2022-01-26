В Челябинске состоялось первое заседание местного межмуниципального координационного совета «Единой России»

Главой совета стала Наталья Котова

Сегодня, 26 января, прошло первое заседание межмуниципального координационного совета «Челябинский». Совет создал губернатор Челябинской области Алексей Текслер для организации партийной работы «Единой России».

Главой совета назначили мэра Челябинска Наталью Котову, она обозначила первым пунктом повестки итоги совещаний партийного актива местных отделений в районах города, которые проходили последние два месяца. Глава администрации высказала замечания по работе некоторых отделений и обозначила новые задачи.

Например, была озвучена необходимость организовать слаженное взаимодействие всех членов внутриполитического совета и провести проверку бухгалтерской отчетности партийных проектов. Также Наталья Котова подчеркнула, что нужно усилить работу по информационному освещению работы местных отделений, в том числе в социальных сетях, и активнее привлекать молодежь.

Местным отделениям «Единой России» рекомендовали привлечь сторонников партии для создания кадровых резервов и обеспечить обратную связь жителей и депутатов.

«Только получая информацию от жителей, народные избранники смогут эффективно работать», — отметила Наталья Котова.

На заседании совета приняли план работы совета «Челябинский» на 2022 год. Партийцам напомнили о наступающей декларационной кампании и важности соблюдения антикоррупционного законодательства.

По решению Натальи Котовой заседания межмуниципального координационного совета «Челябинский» будут проводить не реже одного раза в месяц.

Напомним, в Заксобрании региона назначен новый руководитель аппарата. Им стала замуправляющего делами губернатора и правительства области Нана Швелидзе.

Сегодня Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин в присутствии полпреда президента Владимира Якушева подписали новое соглашение о развитии города до 2025 года.