В Челябинске прошло заседание президентского Совета по гражданскому законодательству

В совещании приняли участие губернатор Алексей Текслер и председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников возглавил заседание Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ. Мероприятие прошло в Челябинске, в нем принял участие Алексей Текслер, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



«Очередное заседание совета сегодня проходит в Челябинске. Это замечательный город, здесь замечательные правовые традиции. Спасибо губернатору, администрации Челябинской области, Ассоциации юристов за то, что в такое непростое время мы работаем», — отметил Павел Крашенинников.

Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства создан более 20 лет назад. Его главная задача — экспертиза федеральных законопроектов. С 2003 года в этом органе проходят экспертизу все проекты федеральных законов в сфере гражданского права до их представления в правительство России.

«Работа в совете — непрерывный, профессиональный, творческий, интеллектуальный процесс, результаты которого затем ложатся в основу гражданского законодательства России, формируют прочную правовую основу для жизни наших граждан. Радует, что даже в нынешней крайне непростой обстановке научно-юридическое сообщество нашей страны продолжает концентрироваться на текущих задачах совершенствования гражданского законодательства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Добавим, в Челябинске же в скором времени пройдет научно-практическая конференция «Современные договорные модели фиксации и перераспределения рисков в гражданско-правовых обязательствах».