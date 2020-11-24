В Челябинске прошло заседание круглого стола по улучшению делового климата

Участники заседания обсудили темы реализации целевых моделей и помощи предпринимателям в различных вопросах.

Накануне в правительстве Челябинской области состоялось заседание круглого стола «2020—2021. Точки роста малого и среднего бизнеса в условиях нестабильности» под руководством заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, в котором приняли участие не только представители регионального правительства, но и депутаты Законодательного собрания и члены общественной организации «Опора России». Стороны обсудили тему выстраивания совместной работы по улучшению делового климата в Челябинской области.

Во время заседания министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачёва озвучила промежуточные итоги реализации целевых моделей за девять месяцев 2020 года и обозначила наиболее проблемные показатели.

«За девять месяцев уровень достижения показателей по целевым моделям в Челябинской области составляет 92% без учета оценки федеральной рабочей группы и экспертов. 100% выполнения наблюдается по следующим целевым моделям: подключение к сетям газораспределения и подключение к системам теплоснабжения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»,— сообщила глава регионального Минэкономразвития.

Также члены правительства Челябинской области совместно с депутатами Заксобрания обсудили перспективы реализации целевых моделей по таким направлениям как: строительство и территориальное планирование, постановка на кадастровый учёт, регистрация права собственности на земельные участки, поддержка среднего и малого бизнеса и многим другим.

Кроме того, Егор Ковальчук призвал представителей среднего и малого бизнеса активнее сигнализировать о проблемах в получении необходимых услуг, поскольку, по его словам, на начальных стадиях определённые проблемы решить намного легче, а пока они доходят до правительства, то эффективное решение найти уже бывает трудно.

«Оперативность в информировании — залог своевременной помощи предпринимателям»,— заключил Егор Ковальчук.

В конце совещания участники заседания пришли к выводу: для того чтобы продолжать удерживать высокие позиции среди других регионов, в Челябинской области необходима системная работа, поскольку уровень реализации целевых моделей является одним из главных инструментов измерения качества делового климата.