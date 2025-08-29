В Челябинске прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия»

Главной темой встречи стала программа объединения



В Челябинске 29 августа состоялась 42-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». В центре внимания участников встречи была предвыборная программа. Ее представил секретарь челябинского отделения партии Алексей Текслер.

Кроме того, на конференции обсудили итоги обучающего проекта «Курс победителей». Прозвучало предложение о продолжении проекта. Также была озвучена инициатива директора Высшей партийной школы Романа Романова об открытии филиала этой образовательной структуры в Челябинской области.





Программы партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, «Справедливая Россия — За правду» должны быть опубликованы не позднее чем за 10 дней до дня голосования в региональных газетах. Избиратели смогут ознакомиться со всеми предвыборными программами.

Напомним, выборы депутатов нескольких уровней представительной власти Челябинской области состоятся 12, 13, 14 сентября 2025 года.