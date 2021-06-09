В Челябинске проходит российско‑узбекистанский форум

Участники обсуждают экономику, политику и профилактику экстремизма

9 июня в Челябинске проходит международный форум «Россия — Узбекистан: от взаимовыгодного партнерства к стратегии союзничества». Взаимоотношения РФ и главного партнера России в Средней Азии собрались обсудить представители федеральных структур, общественных организаций и промышленных предприятий региона, передает корреспондент ИА «Первое областное».



По словам председателя совета Ассамблеи народов России Светланы Смирновой, Челябинск выбран как место проведения форума не случайно: на Южном Урале накоплен серьезный опыт по налаживанию сотрудничества между разными национальностями и с разными государствами.

«Любые инициативы, направленные на укрепление дружбы между народами, очень важны. Мы говорим о том, как укреплять дружеские отношения не только в экономическом плане, а через сотрудничество общественных организаций. Мы сегодня видим среди участников общественников и РФ, и Республики Узбекистан, и международных организаций. Важно продвигать принципы доверия, дружбы между гражданами разных государств. Форум — новый шаг в развитии сотрудничества между Россией и Узбекистаном», — заявила Светлана Смирнова.

Депутат Госдумы Виталий Пашин и вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын напомнили участникам форума, что Челябинская область по объему товарооборота с Узбекистаном — третий регион в стране после Москвы и Московской области и лидер по несырьевому экспорту. По словам Евгения Голицына, Узбекистан интересуют в первую очередь продукция южноуральских металлургов и машиностроителей, а также разработки высокотехнологичных предприятий. Главный же предмет импорта из Средней Азии — сельхозтовары.

Как заявил советник посольства Республики Узбекистан в Москве Алишер Зиямухамедов, Узбекистан в пандемийный 2020 год стал единственной страной из Среднеазиатского региона, которая даже нарастила товарооборот с Россией в целом и Челябинской области в частности.

Отдельной темой на форуме стала молодежная политика двух государств. Узбекистан вообще очень молодая страна: 55 процентов населения республики — молодые люди, с начала 1990-х число граждан здесь выросло с 20 до 34 миллионов человек. Как рассказала советник руководителя Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Анна Полежаева, с каждым годом в российских вузах растет число узбекских студентов, а ведущие университеты России с 2016 года активно открывают филиалы в Ташкенте. В Челябинской области, кстати, больше всего приезжих учится в Южно-Уральском аграрном университете. Но приоритетная задача ФАДН РФ — профилактика экстремизма в молодежной среде.

«Мы очень плотно работаем в сфере укрепления межнационального мира и согласия. Этому может помочь молодежное предпринимательство, культурный обмен. Например, будем рады видеть делегацию Узбекистана на молодежном образовательном форуме. Вообще, мы должны создать как можно больше площадок для общения между гражданами двух стран и привлечь партнеров на межгосударственном уровне. По сути, сегодня, здесь мы начинаем их формировать», — резюмировала Анна Полежаева.