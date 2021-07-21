В Челябинске появилась стела с отсчетом времени до выборов в Госдуму

Арт-объект открыли на Кировке

В Челябинске на улице Кирова открыли инсталляцию с обратным отсчетом времени до дня голосования 19 сентября 2021 года. Открытие стелы совпало с появлением на улицах города и области баннерных конструкций с логотипом и слоганом избирательной кампании, сообщает пресс-служба окружной избирательной комиссии Челябинской области.

«Стела с обратным отсчетом времени до дня голосования это красивый арт-объект и яркое напоминание о важном для каждого избирателя области событии. Помимо инсталляции в Челябинске и области появилось 250 баннерных поверхностей с логотипом и слоганом кампании. Это стало ярким и красивым стартом информационно — разъяснительной деятельности по выборам депутатов Государственной Думы», — рассказал председатель комиссии Сергей Обертас.

О предстоящих выборах челябинцы узнают также из 15 светодиодных экранов, которые появятся в городе.