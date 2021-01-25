В Челябинске после несанкционированного митинга отправлены под арест четыре человека

Суд вменил им организацию незаконного мероприятия или неповиновение полицейским

В мировых судах Челябинска за 23—24 января оглашены приговоры четырем участникам незаконной акции, прошедшей в минувшую субботу. Как сообщил Первому областному информагентству адвокат задержанных Андрей Лепехин, уже вечером 23 января, вскоре после окончания самого митинга, к девяти суткам административного ареста был приговорен руководитель штаба Навального в Челябинске Артем Яумбаев. Его осудили по статье 20.2 КоАП РФ за организацию незаконного массового мероприятия. Яумбаев, отметим, был задержан сотрудниками полиции в самом начале митинга, еще до старта шествия от бульвара Славы к памятнику Курчатову.



В воскресенье, 24 января, также за призыв к несанкционированному собранию, девять суток ареста получил Олег Шамбуров. Еще двое, Александр Леванов и Иван Худяков, получили приговоры по статье 19.3 КоАП РФ — за неповиновение сотрудникам органами правопорядка оба административно арестованы на 13 суток.

Напомним, 23 января в Челябинске на несанкционированное шествие вышли, по оценкам властей, до 2,5 тысячи человек. Несмотря на призывы разойтись и морозную погоду, горожане прошли от бульвара Славы до памятника Курчатову, а самые стойкие даже вернулись обратно. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 30 человек. Часть из них отпустили по домам после составления протоколов, по другим сегодня продолжаются суды.