В Челябинске открылся штаб общественной поддержки ЕР

Новая организация должна стать площадкой для обмена опытом волонтеров, коммерсантов и других неравнодушных южноуральцев

6 августа в Челябинске открылся штаб общественной поддержки «Единой России». По словам руководителя регисполкома партии Дениса Моисеева, соглашения о сотрудничестве со штабом в первые же минуты его существования подписали четыре общественные организации.



Создание региональных штабов общественной поддержки ЕР — федеральный проект, призванный объединить в первую очередь идеи, исходящие от неравнодушных граждан. Лучшие из них лягут в основу «народной программы», разработкой которой партия озаботилась в 2021 году. В Челябинской области штабом будет руководить главврач регионального госпиталя ветеранов Татьяна Василенко.

«В штаб общественной поддержки мы приглашаем организации, с которыми у партии подписаны соглашения о сотрудничестве. Надеемся, что на базе нашего штаба будут проходить дискуссии, которые помогут партии передать все пожелания жителей Челябинской области для их включения в Народную программу. Мы будем рады получить как можно больше таких предложений и наказов», — объяснил создание организации Денис Моисеев.

Первыми четырьмя юридическими лицами, которые подписали соглашение о сотрудничестве, стали «Союз промышленников и предпринимателей», «Союз женщин Челябинской области», «Волонтеры-медики» и «Областная спортивная общественная организация Содружество».

Штаб организован на базе общественной приемной «Единой России», поэтому Татьяну Василенко участникам церемонии представила руководитель приемной — Марина Поддубная. Напомним, в 2020 году, в период всеобщего локдауна, Поддубная координировала деятельность волонтерских объединений Челябинской области. По словам Марины Владимировны, добровольцы Южного Урала также готовы войти в число активистов штаба и участвовать в его работе.

«Для меня эта должность — большая честь и большая ответственность. Я понимаю, сколько мне предстоит здесь сделать, поскольку штаб общественной поддержки — это та платформа, которая объединит всех: и молодежь, и пожилых людей, и общественные организации. Также это платформа для продолжения волонтерской работы. Волонтерское движение развивается уже второй год, видно, что все его участники действительно прониклись той непростой ситуацией, которая сложилась в связи с пандемией коронавируса. Я благодарна волонтерам за огромную помощь, которую они оказали в том числе и медицинским учреждениям: разбирали архивы, занимались пожилыми пациентами и так далее», — признается Татьяна Василенко.