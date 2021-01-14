В Челябинске оправданы участники несанкционированного митинга

Суд не нашел уголовной составляющей в действиях активистов штаба Навального

14 января Центральный районный суд Челябинска оправдал Оксану Еремину и Юрия Варушина, активистов местного штаба Навального и участников несанкционированного митинга 5 мая 2018 года. Оба обвинялись по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору по политическим мотивам): по версии следствия, Еремина и Варушин пытались прорвать полицейское оцепление.



Напомним, 5 мая 2018 года во многих городах России прошли митинги в поддержку оппозиционной акции «Он нам не царь». Несмотря на предупреждения властей и органов правопорядка, несколько тысяч человек собрались у памятника Курчатову и устроили шествие до Алого поля. Здесь демонстрантов встретили сотрудники полиции и ОМОН, было проведено несколько десятков задержаний, возник ряд конфликтов между участниками митинга и стражами порядка. Большинство задержанных тогда отделались административным наказанием. Однако в отношении именно Ереминой и Вашурина в итоге было возбуждено уголовное дело.

Сегодня суд постановил, что уголовной составляющей в действиях оппозиционеров нет. Оба получили право на реабилитацию.