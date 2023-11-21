В Челябинске не сумели выбрать главного архитектора

Кандидатки, прошедшие во второй этап, провалили собеседование

Конкурс на должность главного архитектора Челябинска будет объявлен повторно. Пять кандидаток, допущенных ко второму этапу, не прошли индивидуальное собеседование, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Напомним, конкурс на соискание вакантной должности был объявлен в сентябре, в течение месяца поступило шесть заявок, пять кандидаток были допущены во второй этап.

«По итогам проведения второго этапа конкурса комиссией принято решение признать всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям»,— говорится в сообщении.

О дате проведения нового конкурса на замещение вакантной должности архитектора Челябинска будет сообщено дополнительно.