Конкурс на должность главного архитектора Челябинска будет объявлен повторно. Пять кандидаток, допущенных ко второму этапу, не прошли индивидуальное собеседование, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Напомним, конкурс на соискание вакантной должности был объявлен в сентябре, в течение месяца поступило шесть заявок, пять кандидаток были допущены во второй этап.
«По итогам проведения второго этапа конкурса комиссией принято решение признать всех кандидатов не соответствующими квалификационным требованиям»,— говорится в сообщении.
О дате проведения нового конкурса на замещение вакантной должности архитектора Челябинска будет сообщено дополнительно.