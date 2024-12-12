В Челябинске назначили нового природоохранного прокурора

Его представили коллективу

Новым природоохранным прокурором Челябинска стал Денис Багалаев. Глава областного ведомства Игорь Донгаузер представил его коллективу и руководителям органов власти, сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного Урала.

На мероприятии присутствовали руководители областных министерств и ведомств, а также Гидрометцентра и работники природоохранной прокуратуры.

Денис Багалаев служит в органах прокуратуры более 18 лет. Он работал в подразделениях надзорного ведомства в Верхнеуральском районе и Магнитогорске. С 2013 года состоял в должности заместителя Магнитогорского природоохранного прокурора.