В Челябинске назначен глава Курчатовского района

От приставки «и. о.» избавился Константин Матыгин

Главой администрации Курчатовского района Челябинска назначен Константин Матыгин, который с 25 ноября 2024 года исполнял обязанности руководителя, сообщает пресс-служба мэрии.

Матыгин Константин Сергеевич — уроженец Челябинска. В 2000 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в сфере строительства». Трудовую деятельность начал в сентябре 2000 года экономистом в ОАО «ФНПЦ „Станкомаш“». Затем работал в коммерческих структурах и вел индивидуальную предпринимательскую деятельность.

С декабря 2013 года начал работать в администрации Курчатовского района, где за три года прошел путь от начальника организационного отдела до заместителя главы района.

Биография предоставлена администрацией Челябинска.