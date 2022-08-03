В Челябинске могут открыться шоурум узбекского текстиля и прямое авиасообщение с Ташкентом

Алексей Текслер договорился о сотрудничестве с зампремьера Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, главами Бухарской области и Ташкента

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продолжает работу на III Форуме глав регионов стран ШОС в Ташкенте. 3 августа он провел встречи с вице-премьером — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшидом Ходжаевым, хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым и главой столицы республики Джахонгриром Артыкходжаевым, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



По данным пресс-службы, во время встречи Алексея Текслера с Жамшидом Ходжаевым стороны обсудили перспективы увеличения совместного товарооборота. Челябинский губернатор также предложил собрать озвученные им ранее инициативы и разослать участникам форума для исполнения. Речь, напомним, идет о предложении Текслера создать единые информационные порталы для регионов стран —участников ШОС по темам логистики, туризма, промышленности и аграрного сектора.

Хокиму Бухарской области Ботиру Зарипову Алексей Текслер обрисовал возможности Челябинской области. Губернатор попросил коллегу помочь в подборе узбекских компаний, которые могли бы поставлять продукцию в Челябинскую область, а также в расширении сотрудничества с производителями тканей. В Бухарской области будет рассмотрено предложение Алексея Текслера открыть в Челябинске шоурум текстиля.

Во время беседы с хокимом Ташкента Джахонгриром Артыкходжаевым губернатор Челябинской области предложил рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах, образовании. Кроме того, губернатор и хоким договорились проработать вопрос прямого авиасообщения между Челябинском и Ташкентом.

«Отличная организация и насыщенная деловая программа. Была озвучена прекрасная идея организации туристического форума. Надеюсь, что мы продолжим тесное сотрудничество. Челябинская область — мощный регион. Мы — лидеры в импортозамещении. Рассчитываю, что наше взаимодействие будет расширяться», — подвел Алексей Текслер итоги форума.