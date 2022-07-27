В Челябинске лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пообещал решить эко-проблему Муслюмово

Главный справедливоросс высоко оценил возможности импортозамещения на заводах города

Реабилитация инвалидов, экологические проблемы и импортозамещение стали главными темами рабочего визита в Челябинск председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова. Лидер справедливороссов встретился с активистами СРЗП и побывал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, сообщает пресс-служба партии.



По данным пресс-службы, Сергей Миронов во время рассказал однопартийцам о результатах работы фракции СРЗП в Госдуме и заметил, что состоявшееся полтора года назад объединение СР с партиями «Патриоты России» и «За правду» дало серьезные кадровые и электоральные плюсы.

Кроме того, Миронов пообещал взять на контроль вопросы реабилитации инвалидов и загрязнения в селе Муслюмово местным сельхозпроизводителем.

Во время визита на ЧКПЗ (принадлежит семье депутата Госдумы от СРЗП Валерия Гартунга — прим. редакции) лидер справедливороссов осмотрел несколько цехов, ознакомился с производством штампов и пресс-форм.

«Бывает, что приезжаешь на завод, и рабочие просят зарплату. Здесь же они просят меня, чтобы я посодействовал, чтобы у завода были заказы и поддержка со стороны правительства. Вижу, что здесь ценят кадры, а сотрудники гордятся своей работой. Что же касается производства, судя по тому, что я здесь увидел, все, что мы покупали за рубежом, что нам сейчас запрещают покупать, мы можем сделать сами. Инженерная мысль на самом высоком уровне. Мне показали станок-робот и рассказали, что скоро здесь будет целый цех по выпуску роботов. Вижу, что любое импортозамещение нам по плечу, но обязательно и правительство должно помогать. Уверен: промышленности быть, импортозамещению быть, Южному Уралу процветать!» — резюмировал Сергей Миронов.