В Челябинске активнее всего голосуют жители Советского района

Ниже всего на данный момент явка в Курчатовском районе

В областной избирательной комиссии подвели итоги первых семи часов первого дня голосования. Активнее всего на данный момент голосуют жители Советского района — там на участки пришло 8,23 процента избирателей.



В Центральном районе проголосовать пришло 7,5 процента избирателей, в Ленинском районе — 7,81 процента, в Металлургическом — 7,51 процента, в Тракторозаводском районе — 6,05 процента, в Калининском районе — 6,02 процента. Ниже всего на данный момент явка в Курчатовском районе — 5,39 процента.

По состоянию на 15 часов местного времени 17 сентября проголосовали 8,82 процента граждан — это 227 596 человек. В лидерах по числу проголосовавших — Троицкий район с 18,37%. В Уйском, Нагайбакском, Агаповском районах и Снежинске явка в пределах 19 процентов.

В Челябинской области отрабатываются первые сигналы о спорных ситуациях на избирательных участках. Члены Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами оперативно реагируют на все поступающие обращения.

Напомним, выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно. Россия должна избрать 450 депутатов нижней палаты парламента. Половина из них баллотируется по одномандатным избирательным округам, еще 225 человек — по партийным спискам.