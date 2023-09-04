В Челябинске 4 сентября закончится голосование для жителей новых регионов

Там выбирают депутатов законодательных органов

Жители четырех новых российских регионов продолжают участвовать в выборах депутатов законодательных органов. Для граждан из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Челябинске работает экстерриториальный избирательный участок. Как сообщили в областной избирательной комиссии, работа этого участка завершится в понедельник, 4 сентября.

Участок № 8270 находится в здании ДК имени Колющенко на улице Доватора, 15. Комиссия, организовавшая выборы, завершит свою работу сегодня в 15:00. Граждане из новых российских территорий выбирают депутатов законодательных органов своих регионов.

Согласно данным ЦИК РФ, в ДНР выбирают представителей в Народный совет республики, а также депутатов Донецкого городского совета. Аналогичные выборы проходят в ЛНР, а в Запорожье и в Херсонской области голоса отдают только за будущих представителей законодательных органов регионального уровня.

Добавим, что в это воскресенье, 10 сентября, состоится единый день голосования по всей России. В Челябинской области пройдут муниципальные кампании в 34 территориях. Впервые на Южном Урале протестируют систему дистанционного электронного голосования в Магнитогорске и в Октябрьском районе. О грядущем голосовании и выборах 2024 года ИА «Первое областное» ранее подробно поговорило с председателем облизбиркома Евгением Голицыным.