В Бердяуше появился новый глава

Сельским депутатам пришлось выбирать между двумя вице‑мэрами

Депутаты Бердяуша избрали нового главу. Валентина Уйбикова приступит к своим обязанностям с 16 мая, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Саткинского района.



На должность главы Бердяушского поселения претендовали две женщины, обе — заместители руководителя местной администрации. Конкуренцию Уйбиковой составила Юлия Галева, заместитель с 2011 года, в последние месяцы — исполняющая обязанности первого лица администрации.

Бердяушский совет депутатов насчитывает 10 человек, на заседании, посвященном выборам нового руководителя, присутствовали девять из них. За Валентину Уйбикову проголосовали семеро, Юлию Галеву поддержал только один депутат. Еще один воздержался.

Прежний глава Бердяуша, Надежда Салионова, не работает в этой должности с февраля 2022 года: в ее отношении возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.