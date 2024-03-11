В аппарате омбудсмена Челябинской области работает горячая линия по выборам

По ней можно сообщить о нарушениях избирательных прав граждан

На период предвыборной кампании и голосования за президента РФ в аппарате уполномоченного по правам человека в Челябинской области работает горячая линия по защите избирательных прав граждан.

«О нарушениях можно сообщить по телефону 8 (351) 737-15-41, а также на электронную почту ombudsman@upch.gov74.ru. График работы горячей линии: в будни дни — с 8:30 до 17:30, с 15 по 17 марта сообщения будут приниматься с 8:00 до 20:00», — рассказали в аппарате омбудсмена.

Кроме того, уполномоченный Юлия Сударенко лично проверяет избирательные участки, в том числе на доступность для людей с инвалидностью.

В период голосования омбудсмен проследит, как организован выборный процесс в следственных изоляторах. Напомним, принять участие в голосовании вправе все граждане Российской Федерации, достигшие на день голосования возраста 18 лет, за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

В муниципалитетах мониторинг избирательных участков будут осуществлять общественные помощники уполномоченного. Сотрудники аппарата будут следить за ходом голосования в Центре общественного наблюдения Челябинской области.