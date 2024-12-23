В администрации Челябинска назначили нового зама по экономике

Мэр Алексей Лошкин представил руководителя на аппаратном совещании

В Челябинске назначен новый вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям, передает корреспондент ИА «Первое областное». Сегодня его на аппаратном совещании представил глава города Алексей Лошкин.

Пост занял бывший руководитель Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев.

«С сегодняшнего дня приступает к работе новый заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям — Дмитрий Валерьевич Агеев. Думаю, многие из вас его знают по его предыдущей работе. Он кандидат экономических наук, прошу любить и жаловать», — сказал Алексей Лошкин.

Агеев Дмитрий Валерьевич с 1999 по 2010 год проходил службу в налоговых органах, органах налоговой полиции, а также органах внутренних дел по линии экономической безопасности. С 2011 по 2014 год руководил различными государственными и бюджетными учреждениями Челябинской области. С августа 2014 года был назначен на должность заместителя начальника Главного контрольного управления Челябинской области. С июня 2016 года трудился начальником ГКУ.