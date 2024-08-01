Уже более 9 тысяч человек планируют выбирать губернатора Челябинской области через интернет

Статистика по дистанционному электронному голосованию

Челябинская область — в числе лидеров по количеству желающих выбирать своего губернатора через интернет, об этом сообщили в ЦИК России.

«На конец июля по стране подано почти 127 тысяч заявлений на участие в ДЭГ. Наибольшее число заявлений — в Московской области. Следом идут Вологодская и Челябинская области, Республики Алтай и Чувашия», — рассказали в Центризбиркоме.

Как уточнили в избирательной комиссии Челябинской области, на сегодня заявления на участие в ДЭГ подали 9111 жителей Южного Урала.

Прием заявлений продлится до 24:00 московского времени 3 сентября 2024 года. Голосовать можно будет с 8:00 7 сентября до 20:00 8-го на vybory.gov.ru после процедуры идентификации личности.

Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что электронное голосование — процедура добровольная.



«В очередной раз подчеркну — мы никого не принуждаем голосовать с помощью ДЭГ. Это исключительно дополнительная возможность для наших избирателей и их право выбора», — сказала она.

Кроме того, уже полтысячи южноуральцев, которые в единый день голосования будут в отъезде, подали заявления о голосовании по месту пребывания, причем большинство использовали для этого портал «Госуслуги», также подать такое заявление до 3 сентября включительно можно в территориальных избирательных комиссиях и отделениях МФЦ; c 28 августа по 3 сентября заявления будут принимать также УИКи.

Напомним, для выборов губернатора Челябинской области будет напечатано 2 миллиона 589 тысяч 650 бюллетеней. На пост претендуют четверо: Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива») и действующий глава региона Алексей Текслер («Единая Россия»).