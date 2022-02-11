Уволился заместитель начальника госжилинспекции Челябинской области

В ГЖИ продолжается серия кадровых перестановок

Губернатор Алексей Текслер подписал постановление о расторжении служебного контракта с заместителем начальника Госжилинспекции Челябинской области Екатериной Труновой. Как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, свое место Екатерина Владимировна освобождает 18 февраля.



Екатерина Трунова оставляет пост по собственному желанию. В региональном ГУ «Государственная жилищная инспекция» она трудится с 2015 года, прошла через должности инспектора и консультанта отдела правового обеспечения ГЖИ, была начальником отдела проверки обоснованности платежей за жилищно-коммунальные услуги, в 2019 году назначена заместителем руководителя инспекции.

Напомним, это не первая кадровая перестановка в руководстве ГЖИ. В октябре 2021 года начальником инспекции губернатор назначил выходца из регионального Минтарифов Рашиду Ковалеву, а 25 января 2022 года ее первым заместителем стала коллега по министерству Марина Криволапова.