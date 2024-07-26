Утверждена форма бюллетеней на выборах губернатора Челябинской области

Избирком определил, в каком порядке будут указаны кандидаты

Избирательная комиссия Челябинской области утвердила форму бюллетеня для голосования на выборах губернатора, которые пройдут 7—8 сентября 2024 года, а также определилась, в каком порядке будут указаны фамилии кандидатов.

Напомним, на пост высшего должностного лица региона претендуют четверо. Как говорится в тексте постановления, их фамилии будут указаны в бюллетене в алфавитном порядке.

Это означает, что в Челябинской области избиратели увидят такой список: первым будет стоять имя Эльдара Гильмутдинова (КПРФ), затем — Виталия Пашина (ЛДПР), третьим — Степана Соловьева («Зеленая альтернатива»), и замыкать список будет фамилия действующего главы региона Алексея Текслера («Единая Россия»).

Добавим, в бюллетене также будет указана информация о годе рождения, месте жительства, основной работе (или должности) кандидата и его партийная принадлежность.

«Части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, разделяются прямой черной линией и должны быть одинаковыми по площади. Квадраты для проставления знаков волеизъявления должны иметь одинаковый размер и располагаться строго друг под другом», — уточнили в избиркоме.

Также каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.