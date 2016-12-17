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Глава Копейска ушел в отставку после 2 недель в должности

Глава Копейска ушел в отставку после 2 недель в должности
Копейск , глава , Валерий Устинов , Владимир Бисеров
21.12.2016 11:35:00

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21 Декабря 2016, 18:30

Валерий Устинов сослался на состояние здоровья.

Прошло чуть больше двух недель с момента вступления Валерия Устинова в должность главы Копейска. Однако сегодня стало известно, что мэр отказался от занимаемого поста. По официальной версии, причиной стало состояние здоровья Устинова. На его место претендует уступивший в ходе тайного голосования Владимир Бисеров.

Очередные кадровые перестановки происходят в Копейском городском округе. Около 2 недель прошло с тех пор, как Валерий Устинов занял место главы города. Однако все тяготы, связанные с градоуправлением, подкосили здоровье 55-летнего мэра. В последние недели Копейск попал в сводки новостей из-за двух информационных поводов: «лысой» елки в центре города и ликвидации водоканала. Теперь городом управлять будет Владимир Бисеров, уступивший в конкурсе Устинову.

— Губернатор Челябинской области Борис Дубровский согласовал отставку главы Копейского городского округа Валерия Устинова. Накануне Валерий Устинов обратился к главе региона с просьбой освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья и предложил возложить исполнение обязанностей главы Копейского городского округа на Владимира Бисерова, заместителя главы по социальным вопросам, — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Губернатора Челябинской области.

Отметим, что новый глава города был избран в Копейске 5 декабря. Им стал полковник внутренней службы, заместитель начальника Уральского регионального центра МЧС России Валерий Устинов. Он на три голоса обошел исполнявшего обязанности мэра Копейска Владимира Бисерова.

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