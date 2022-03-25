Уральский полпред обсудил с губернаторами УрФО противостояние западным санкциям

Владимир Якушев подчеркнул, что главное в современных условиях — обеспечить социально-экономическую стабильность

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел совещание с губернаторами округа. Как сообщает пресс-служба полпредства, главными вопросами стали обеспечение стабильности для бизнеса, сохранение занятости граждан и решение проблем обманутых дольщиков.



Главы регионов доложили полпреду о принятых мерах по сдерживанию цен на товары первой необходимости и борьбе с ажиотажным спросом на сахар и другие продукты. Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер лично проконтролировал наличие всех товаров в логистическом центре торговой сети «Магнит» и дал поручение всем руководителям муниципалитетов ежедневно мониторить цены.

По данным Федеральной налоговой службы, принятые меры уже приносят плоды: спрос на сахар, крупы, макароны возвращается к обычному уровню. Надзорные органы и местные власти пресекают антиконкурентные соглашения, кроме того, подействовал введенный правительством РФ запрет на экспорт сахара и зерновых.

«Правительство России приняло два пакета мер поддержки экономики в условиях санкций, идет работа над третьим пакетом. Внесены изменения в федеральное законодательство. Важно, чтобы бизнес, региональные и муниципальные власти не только следили за нововведениями, но и оперативно начинали ими пользоваться», — заметил Владимир Якушев.

Отдельно полпред и губернаторы обсудили ситуацию на рынке труда. По данным на 18 марта, рост безработицы на Урале не отмечался. Однако западные санкции могут иметь отложенный эффект, поэтому Владимир Якушев распорядился, чтобы ситуацию на рынке труда регионы постоянно держали на контроле. Кроме того, полпред озвучил, что вскоре в субъекты поступят целевые транши из федерального бюджета для создания временных рабочих мест и переобучения потерявших работу граждан.

Наконец, обсудили вопрос восстановления прав обманутых дольщиков. Полпред напомнил, что этот вопрос должен быть закрыт повсеместно к концу 2023 года. Напомним, недавно губернатор Алексей Текслер также проводил совещание по проблеме участников долевого строительства в Челябинской области.