Уральский полпред обозначил тренды по развитию муниципального управления

По словам Владимира Якушева, главное — повышение эффективности работы органов МСУ и рост доверия к местной власти

Перезагрузку подходов к муниципальному управлению и ключевые запросы жителей обсудили участники заседания Совета по вопросам местного самоуправления при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе.

Полпред Владимир Якушев отметил, что ключевые запросы населения — это повышение эффективности работы органов местного самоуправления и рост доверия граждан к местной власти.

«Хороший управленец муниципального уровня умеет работать в сложных условиях и просчитывать результат на несколько шагов вперед. Осознает последствия своих действий. А главное, он умеет слушать и слышать людей: ни одно обращение, сообщение, запрос не должны оставаться без внимания», — подчеркнул полпред.

Он отметил, что в последнее время наметился серьезный тренд по перезагрузке подходов к муниципальному управлению. Работают образовательные программы по подготовке квалифицированных кадров, продолжается цифровизация системы местного самоуправления, ревизия системы нормативно-правовых актов, реализуются системные мероприятия по повышению престижа муниципальной службы, другие инициативы.

Замначальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев в своем выступлении отметил важность встраивания муниципальных органов в единую систему публичной власти и положительный эффект этого в решении общегосударственных проблем на уровне местного самоуправления. Он также обозначил основные направления развития местного самоуправления в стране на 2024 год, подчеркнув важность реализации проектов «Муниципальный диалог», «Муниципальные практики», «Школа мэров».

О работе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления рассказал ее сопредседатель, глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Я сделал акцент на одном из важных направлений деятельности — открытом и честном диалоге, который сегодня поддерживается на всех уровнях власти, и главы муниципалитетов видят реакцию на вопросы, которые обозначаются на таких площадках. А основные волнующие сообщество темы — кадровый потенциал, муниципальная экономика, контрольно-надзорная деятельность и пространство развития муниципалитетов», — написал он в своем телеграм-канале.

Отметим, губернатор Челябинской области Алексей Текслер неоднократно подчеркивал, что обращения граждан должны отрабатываться оперативно, запросы не должны оставаться без ответа, а главы муниципалитетов обязаны быть в курсе болевых точек своих территорий и прикладывать максимальные усилия для решения проблем.