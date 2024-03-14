Уральские промышленники связывают успехи предприятий с господдержкой

И убеждены, что итоги выборов президента определят не только развитие страны, но и будущее каждого

Руководители крупных предприятий Челябинской области рассказали, почему они лично пойдут на выборы президента, и пригласили свои коллективы последовать примеру.

Большинство южноуральских промышленников связывает успехи возглавляемых производств с поддержкой, которую им оказывает государство. Об этом рассказал, например, гендиректор миасского автозавода «Урал» Павел Яковлев.

«У нас есть гарантированный объем заказов на годы вперед, мы строим новые производственные площадки и благоустраиваем территорию предприятия, создавая комфортные и безопасные условия труда для сотрудников. С ведущими вузами страны мы разрабатываем инновационные продукты. Все это стало возможным благодаря активной государственной поддержке нашего предприятия», — сказал он.

По его мнению, выборы — это право каждого человека на самоопределение, а участие в голосовании станет примером высокой гражданской ответственности.

«Участвуя в голосовании, мы отстаиваем свои ценности и сами решаем, как нам воспитывать наших детей, распоряжаться территориями и богатствами страны, как выстраивать отношения с партнерами. Своим участием в выборах мы продемонстрируем поддержку России, тому пути, по которому она идет. Сегодня мы отстаиваем независимость нашей страны, а следовательно, и ее экономики. Это основа, фундамент для дальнейшего развития нашего предприятия, для улучшения благосостояния работников и членов их семей», — отметил Яковлев в своем обращении к автозаводцам.

Проявить закаленный трудом — «магнезитовский» — характер призывает саткинцев президент Группы Магнезит Сергей Коростелев:

«Всенародное голосование по выборам президента магнезитовцы встречают большими трудовыми достижениями, основанными на опыте наших ветеранов, передовых технологиях производства, современных управленческих практиках и действенной поддержке государства. Наш коллектив успешно продолжает реализацию программы глобального техперевооружения с общим объемом инвестиций до 2030 года 49 миллиардов рублей (…), воплощает в жизнь программы качественного преобразования производственных и городских территорий, демонстрирует стабильно высокий уровень социальной ответственности… Нам есть чем гордиться и чем дорожить. Я обязательно пойду на выборы и призываю вас отдать свой голос за лучшее будущее нашей родины».

Гендиректор ООО «Завод СпецАгрегат» Евгений Субачев уверен, что голосование на выборах — это реальная, а не фиктивная гражданская позиция.

«Так вы действительно участвуете в жизни своей страны, а не просто жалуетесь на то, как все плохо вокруг. Сделать свой выбор — это означает проголосовать за то, чтобы Российская Федерация была сильным и независимым государством, за светлое и доброе будущее наших детей и внуков. За нас никто не решит! Давайте покажем, что вместе — мы сила!»