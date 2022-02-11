Упразднение райсоветов избавит Челябинскую область от мелких политических скандалов

Федеральные политологи оценили риски и перспективы реформы местного самоуправления в Челябинской области

Эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) проанализировали риски и перспективы реформы органов местного управления в Челябинской области. Глава АПЭК Дмитрий Орлов уверен, что укрупнение муниципалитетов в регионе как минимум снизит накал политических страстей. Подробности его доклада — в материале Первого областного информагентства.



В Челябинске станет тише

Как сообщало ИА «Первое областное», Госдума РФ в первом чтении уже приняла законопроект, регламентирующий серьезные изменения в структуре органов местного самоуправления. Например, документ предлагает упразднение администраций и депутатских советов сельских и городских поселений: эти населенные пункты войдут в состав укрупненных муниципальных районов и муниципальных городских округов. После вступления закона в силу с 2023 года стартует соответствующая реформа. Для именно Челябинской области это означает еще и ликвидацию райсоветов депутатов в самом Челябинске. Политолог Дмитрий Орлов напоминает, что районные депутатские органы в Челябинске, Самаре и Махачкале появились только в 2014 году. Тогда в этих городах была введена экспериментальная двухуровневая модель городской власти, а районы стали самостоятельными муниципальными образованиями.

«В районные советы напрямую избирались 20—25 депутатов, а затем они делегировали своих представителей в городскую думу. По такой схеме выборы проходили дважды: в 2014 и в 2019 годах. Реформа в регионе совпала с приходом к власти губернатора Дубровского, который был заинтересован во внедрении новых административных практик», — считают эксперты АПЭК.

Двухуровневая схема должна была «приблизить депутатов к народу», но на деле привела только к возникновению конфликтов на уровне районов Челябинска. Напомним, например, недавний скандал в Калининском районе, когда группа парламентариев сначала отказывалась принимать бюджет района, а потом несколько недель блокировала принятие решения о лишении мандата своей осужденной за мошенничество коллеги.

«Делегирование депутатов райсоветов в Гордуму вынуждает местных политиков проводить на выборах собственные команды. В итоге целые группы районных депутатов перестают ориентироваться на партии, от которых избирались, и отстаивают исключительно собственные интересы, преимущественно экономические», — объясняет повышенную конфликтность районных депутатов Дмитрий Орлов.

По мнению главы АПЭК, отказ от модели внутригородского деления с возвращением прямых выборов в Гордуму, анонсированный советником губернатора Алексея Текслера Владимиром Мякушем, только улучшит ситуацию в районах.

«Депутатов станет меньше не только в Челябинске, ведь реформа упразднит и сельские советы. С одной стороны, это больно ударит по амбициям местных активистов разного рода и по тем сельским депутатам, которые давно превратились в проводников бизнес-интересов местечковых „олигархов“. С другой — снизит градус конфликтности на территории всей области, а заодно и перекроет ход коррупции», — считает челябинский представитель АПЭК политолог Андрей Лавров.

Меньше, но больше

Сегодня в регионе более 300 муниципальных образований, из них 242 — сельские поселения, 27 — городские поселения. Вместе они образуют 27 муниципальных районов. Реформа распределит эти территории между администрациями 27 существующих муниципальных районов, которые получат статус муниципальных округов. Подобный механизм уже запущен, например, в Коркинском районе, где в первой половине 2022 года под районной властью напрямую должны оказаться Коркино, Розинское и Первомайское поселения.

Дмитрий Орлов полагает, что мелкие муниципальные образования, сельские и городские поселения, сегодня действуют неэффективно: они не имеют достаточных полномочий и ресурсов, чтобы на месте решать свои проблемы. В основном налоговые доходы поступают в городские округа, затем — в муниципальные районы, а на сельские и городские поселения приходится около 10 процентов поступлений, хотя в них проживает более 20 процентов населения области. В итоге денег не хватает.

«Де-факто на территориях выстраиваются иерархии: сельские и городские поселения находятся в подчинении у руководства муниципальных районов, несмотря на формально независимый статус», — констатируют в АПЭК.

Реформа должна убрать это противоречие, но в то же время оставить для жителей возможность прямой связи с властями: вместо сельских администраций на местах останутся специальные отделы. Таким образом «далекими от народа» власти новых, укрупненных муниципалитетов стать не смогут.