Украинские националисты силой удерживают в стране более 7 тысяч иностранцев

Местные власти не могут решить проблему, поскольку боятся недовольства радикалов

Сегодня, 4 марта, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев провел заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.



Отмечается, что на большей части Украины сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, которая в данный момент ухудшается. По словам Мизинцева, наиболее тяжелое положение сейчас в Киеве, Харькове, Сумах, Чернигове и Мариуполе.



«В указанных городах, несмотря на все наши призывы, нацисты блокируют тысячи граждан Украины, а также большое количество иностранцев, и не выпускают их для эвакуации в безопасные места. Террористы национальных батальонов продолжают использовать мирных жителей и иностранных граждан, как живой щит», — сообщил начальник Национального центра управления обороной.

Насильно удерживаемых иностранцев в различных населенных пунктах Украины сейчас более 7,5 тысяч.

«В том числе в Харькове 3189 граждан Индии, 2700 граждан Вьетнама, 200 граждан Иордании, 30 граждан Египта», — добавил Михаил Мизинцев.

Также в Харькове 3 марта на железнодорожном вокзале националисты открыли огонь по группе индийских граждан. А в поселке Песочин радикалы запретили выезд более чем тысяче индийских студентов, которые пытались самостоятельно перейти на территорию России.



«В месте их скопления отсутствует питание, медицинское обслуживание, нарушаются элементарные санитарные нормы. Общее состояние граждан Индии на данный момент оценивается как паническое», — подчеркнул Михаил Мизинцев.

Российские военные предприняли попытку решить проблему. Им удалось связаться с высокопоставленным ответственным должностным лицом в Харькове (имя и должность не называются, об этом попросил сам чиновник в целях личной безопасности). Однако он ответил, что не держит иностранцев насильно, понимает, что сами они не смогут преодолеть большое расстояние, но оказывать им содействие не хочет, потому что боится недовольства контролирующих данную территорию украинских националистов.



«Сложившаяся обстановка характерна для всей территории Украины. Во-первых, киевский режим практически полностью утратил способность управления администрациями областей и районов страны. Во-вторых, гражданско-правовые администрации в городах и населенных пунктах Украины лишены права заниматься мирным населением, они не могут решать элементарные вопросы социально-бытового характера. В-третьих, в большинстве городов бесчинствуют национальные батальоны. По сути, это нацисты и примкнувшие к ним наемники, террористы и бандиты, в том числе иностранного происхождения», — сообщил начальник Национального центра управления обороной.

Отмечается, что единственным организованным решением Киева в ответ на эти проблемы, стало решение раздать радикальным группировкам стрелковое оружие и боеприпасы.



В городе Сумы радикальные формирования обстреляли общежитие, в котором живут индийские студенты. В результате пять человек ранены, а судьба еще 11 неизвестна.



Михаил Мизинцев подчеркнул, что адекватной оценки происходящему на западе не дали.

«Напрашивается вопрос к мировому сообществу. Как долго миллионы мирных жителей Украины, тысячи иностранных граждан будут находиться в условиях страха и унижения? Сколько из них должно умереть от рук нацистов, прежде чем цивилизованный мир откроет на все это глаза? Пока никаких ответов нет, в том числе и от тех, кто довел Украину до такого состояния», — сказал начальник Национального центра управления обороной.

Российская сторона на всех освобожденных территориях создает условия для мирной и безопасной жизни, обеспечивает доступ людей к любой гуманитарной помощи. С начала проведение специальной военной операции из опасных зон Россия эвакуировала около 149 тысяч человек, более 40 тысяч из которых — дети.

