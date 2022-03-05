Украинские националисты силой удерживают в Мариуполе 200 тысяч соотечественников

Гуманитарная операция по эвакуации мирных жителей Мариуполя и Волновахи провалена по вине нацбатов

5 марта начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев провел заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине, где сообщил, что украинские националисты не выпускают к гуманитарным коридорам иностранцев и мирных жителей.



Ранее российские военные объявили режим тишины и согласовали с украинской стороной гуманитарные коридоры, но по результатам контроля за территориями Мариуполя и Волновахи, выяснилось, что ВСУ не формировали гуманитарные колонны для мирных жителей, а режим тишины использовали для перегруппировки.

«Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч Волновахи к гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Режим тишины активно использовали для перемещения военной техники на выгодные позиции и перегруппировки Вооруженных сил Украины», — сообщил начальник Центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Глава Центра управления обороной РФ при этом отметил, что Российская Федерация выполнила все условия украинской стороны.

«Российская Федерация выполнила все условия украинской стороны, но получили только оперативную паузу для националистов и их перегруппировки. Кроме того, по позициям российских Вооруженных сил в 10:08 из Мариуполя был открыт артиллерийский огонь, а из Волновахи непрерывный огонь вели с 10:11 до 10:21», — отмечает Михаил Мизинцев.

Кроме того, по данным межведомственного штаба, в 10:39 в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, в том числе старики и дети.