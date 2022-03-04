Украинские националисты пытались спровоцировать огонь ВС РФ по Запорожской АЭС

Сразу после боя в соцсетях появились фейковые видео с обвинениями российских войск в попытке устроить «второй Чернобыль»

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В ночь с 3 на 4 марта украинские диверсанты предприняли нападение на росгвардейцев на территории вблизи Запорожской атомной электростанции. Националисты пытались спровоцировать открытие огня россиянами по самой АЭС, сообщил на традиционном брифинге пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



«Ночью на прилегающей к Запорожской АЭС территории киевским режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. Около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы — из окон нескольких этажей учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по росгвардейцам был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа подожгла здание», — рассказал Игорь Конашенков.

В соцсетях и на фейковых телеграм-каналах инцидент был преподнесен как обстрел российской артиллерией непосредственно самой атомной электростанции. Правда, сотрудники ресурса «Война с фейками» оперативно объяснили, что на появившихся видео — не производственные помещения, а отдельно стоящее здание. То, что провокаторы выдавали за российские снаряды, оказалось осветительными ракетами.

Игорь Конашенков также сообщил, что киевский режим уже потерял возможность контролировать действия собственных диверсионных групп, все активнее насыщаемых иностранными наемниками, но немедленно попытался обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения — второго Чернобыля.

«Радиоактивный фон в Запорожье в норме, атомная электростанция работает в штатном режиме», — заверил Игорь Конашенков.