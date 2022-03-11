Украинские националисты используют гуманитарные коридоры для разведки

Российская сторона снова объявила режим тишины

11 марта с 10 часов московского времени на Украине снова объявляется режим тишины. Как сообщает Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине, откроются гуманитарные коридоры из ряда блокированных городов.



Как сообщил начальник Межведомственного гуманитарного штаба Михаил Мизинцев, российская сторона готова обеспечить безопасность прохода людей, автобусных колонн и гражданских автомобилей.

Из Киева и прилегающих населенных пунктов — по двум маршрутам: в Россию через территорию Беларуси в Гомель с доставкой авиационным транспортом в РФ; в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.

Из Чернигова по двум маршрутам: через территорию Беларуси в Гомель, затем самолетами в Российскую Федерацию; в южном направлении — по согласованию с украинской стороной.

Из Сум по двум маршрутам: в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; в южном направлении в Полтаву — по согласованию с украинской стороной.

Из Харькова по двум маршрутам: на территорию России в Белгород — далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск — по согласованию с украинской стороной.

Из Мариуполя по двум маршрутам: на территорию Российской Федерации в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Из других населенных пунктов — по согласованию с украинской стороной.

Судя по словам Мизинцева, он не надеется на выполнение киевской стороной этих условий. Как выяснилось, 10 марта на маршрутах из Тростянца в Полтаву, а также из Запорожья в Энергодар часть штатных водителей автобусов гуманитарных колонн была заменена на сотрудников СБУ, которые разведывали расположение российских воинских подразделений. Разведданные им, впрочем, передать не удалось: военнослужащие пресекли эти попытки.

При этом из городов Энергодар и Сумы указанные лица осуществили попытку передачи разведывательных сведений, которая благодаря оперативно принятым мерам подразделений Вооруженных сил России была пресечена.

Теперь, как сообщил Михаил Мизинцев, автоколонны беженцев будут пропускаться через блокпосты только после согласования списков техники и должностных лиц, сопровождающих их. Все водители должны заранее сообщить о себе номер машины по порядку, марку транспортного средства, регистрационный номер, фамилию, имя, отчество, номер паспорта, гражданство.

Мобильные телефоны разрешено иметь только сотрудникам Международного Красного Креста.