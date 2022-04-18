Украина за сутки потеряла три боевых самолета и 12 беспилотников

Артиллерия и авиация ВС РФ продолжает нанесение ударов по инфраструктуре и скоплениям техники противника

В ночь на 18 апреля российские ракетчики, артиллеристы и летчики наносили удары по военным объектам и скоплениям техники и живой силы ВСУ в районах 21 населенного пункта. Кроме того, украинская сторона потеряла три боевых самолета и 12 беспилотных летательных аппаратов, а зенитчики РФ отбили ракетный обстрел Чернобаевки. Об этом на традиционном брифинге о ходе спецоперации на Украине сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков.



По данным Игоря Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи были уничтожены 16 украинских военных объектов, в том числе 5 командных пунктов, хранилище топлива, три склада боеприпасов, личный состав и военная техника, сосредоточенные в районах Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев.

Параллельно по 108 районам сосредоточения военной техники и личного состава наносила удары оперативно-тактическая авиация ВКС РФ, в районе Буды военлетам удалось сбить ракетой «воздух-воздух» украинский БПЛА.

Наземные ракетные комплексы «Искандер» уничтожили четыре склада техники и вооружения, три района сосредоточения живой силы ВСУ под Попасной, Ямполем и Краматорском. Успешно отработала армейская авиация, уничтожив восемь танков и других бронемашин и до роты живой силы.

Артиллеристы ночью вели обстрелы 315 объектов украинских войск, в том числе 18 пунктов управления, 22 артиллерийские батареи, 1 зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ», 275 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника.

Наконец, российские ПВО сбили в воздухе два украинских истребителя МиГ-29 над Изюмом, штурмовик Су-25 в районе Авдеевки, 11 БПЛА над разными селами. Перехвачены 10 крупнокалиберных снарядов, выпущенных украинскими РСЗО по Чернобаевке.