Украина отказалась от переговоров по мирному урегулированию ситуации

Российские войска возобновили продвижение вглубь страны согласно плану спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 февраля заявил, что власти Украины отказались от проведения переговоров по урегулированию ситуации в стране. В связи с этим российские войска возобновили движение, сообщил представитель главы государства.



«Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством Путин отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск. Боевые действия в ряде мест продолжались, были столкновения с группами националистов и бандеровцев, которые использовали легковые автомобили. По сути украинская сторона отказалась от переговоров, и сегодня днем возобновилось передвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Напомним, накануне украинская сторона заявила о готовности к переговорам. Владимир Путин предложил провести их в Минске. Киев ответил, что желает общаться не в Минске, а в Варшаве, а затем пропал со связи.

Песков также дал оценку санкциям, введенным Западом против России.

«Потребуется дополнительный анализ, координация работы по линии ведомств и, разумеется, меры принимаются незамедлительно для минимизации ущерба и бесперебойного функционирования систем экономики. Будут выработаны ответные меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — пообещал пресс-секретарь Путина.

Как сообщало ИА «Первое областное», сегодня днем зампредседателя СовБеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал принятые Евросоюзом санкции. По словам экс-президента России, принятые ограничения дают РФ повод перестать обращать внимание на многие сдерживающие факторы и даже в ответ на экономическую атаку национализировать имущество иностранных компаний и имеющих зарубежные активы лиц по «страновому признаку».