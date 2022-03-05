Украина и НАТО готовились атаковать Донбасс 25 февраля

Источники в российских спецслужбах поделились данными о планах Запада

Старт специальной военной операции ВС РФ на Украине всего на сутки опередил аналогичные планы ВСУ: в ночь с 24 на 25 февраля националисты готовились начать наступление на Донбасс. Кроме того, разведка России располагает сведениями о том, что в скором будущем Украине отводилась роль плацдарма для ядерной атаки по территории Российской Федерации.



С декабря 2021 года Россия получала данные о планах НАТО разместить на территории Украины 4 бригады военнослужащих — 2 сухопутные, 1 морскую, 1 воздушную. Причем воздушная бригада должны была иметь возможность несения ядерных боеголовок.

Согласовать данный ввод войск руководство НАТО хотело летом 2022 года на заседании Совбеза ООН. Далее, скорее всего, к концу года, они бы спровоцировали конфликт и начали бы против нас полномасштабные военные действия с применением ядерного оружия. То есть Северо-Атлантический альянс планировал развязать третью мировую войну с применением ядерного оружия против России. Ключевая роль в этом отводилась подконтрольной Америке правящей верхушке на Украине и националистам.

Чтобы не допустить третьей мировой войны и нападения на Россию с использованием ядерного оружия, правительство приняло решение эту ситуацию купировать и навести там порядок.

Запад давит информационно через соцсети и прочие ресурсы, кричит, что Россия напала. Им обидно, что их планы разрушили и теперь Россию не уничтожить ядерным оружием с территории Украины и за счет Украины. Кстати, то, о чем сказал Путин: время подлета боеголовок из Харькова до Москвы — три минуты, времени на ответный удар не было бы. Из США — 30 минут, есть время ответить.

Только сегодня появилась возможность обнародовать разведданные по подготовке провокации с последующим нанесением вероломного удара с уничтожением населения на территории ЛНР и ДНР.

Путин опередил Украину и НАТО и фактически спас сотни тысяч жизней республик. За сутки до начала войны на уничтожение русскоязычного населения в Донбассе были приняты судьбоносные решения.

Украинская армия (ВСУ) под руководством нацбатов готовилась начать военную операцию в Донбассе 25 февраля. Мы опередили планы Киева и Запада буквально на сутки, что позволило завладеть стратегической инициативой.

Примерно за неделю до начала спецоперации России пресс-секретарь военного ведомства Донецкой народной республики Эдуард Басурин докладывал о перехваченной у ВСУ карте наступления на Донбасс. Там было четко разложено, когда будут наноситься удары дальнобойной артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией, потом удары оперативной тактической группой (ОТГ), соответственно «Север», «Юг» и «Восток».

ОТГ «Восток» должна была действовать на рассечение Донецка и Луганска. Три дня отводилось на выход к границе, причем ОТГ «Юг» действовали бы вместе с «айдаровцами», которые по замыслу должны были выполняли роль заградотряда. На севере, под Луганском, ВСУ должны были действовать под прикрытием «Правого сектора», они планировали встретиться в районе Комсомольска к югу от Донецка и отсечь ЛДНР от границы с Россией. В течение двух дней планировалось начать «полную зачистку».

Причем Донецк, Луганск и еще несколько городов не планировали захватывать на этом этапе, а просто окружали и блокировали, то есть предусматривалась полная блокада населенных пунктов перед «полной зачисткой».

Есть убеждение, что этот план был разработан совместно с натовскими кураторами, так как американцы предварительно перебросили в Польшу около пяти тысяч своих солдат, плюс была еще и польская армия — по замыслу они должны были блокировать нашу калининградскую группировку, чтобы в случае чего она не смогла выдвинуться к атакованной территории юго-востока Украины.

Вторая группировка — это тысяча солдат бригады «Страйкер» в Румынии. Эта группировка блокировала Приднестровье, чтобы миротворцы, находящиеся там, через Юг не смогли продвинуться к Одессе.

Это всё был единый комплекс действий, которые должны были начаться в ночь с 24 на 25 февраля.

Почему у них такая истерика? Потому что все было готово к захвату территории и тут вдруг внезапно на один день раньше начали активно действовать подразделения ЛНР и ДНР при поддержке ВС РФ.

Были в первую очередь нанесены удары по аэродромам и взлетно-посадочным полосам, чтобы нельзя было посадить транспортные самолеты с оружием из США и других стран, выведены из строя пункты управления, системы ПВО, радиолокационные станции, зенитно-ракетные дивизионы и так далее.