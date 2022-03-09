Украина формировала группу войск для нападения на Донбасс

Минобороны РФ обнародовало захваченные документы киевского командования

В марте 2022 года Национальная гвардия Украины планировала начать наступление на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные сегодня министерством обороны РФ. Как сообщил пресс-секретарь Минобороны Игорь Конашенков, речь шла о создании батальонной тактической группы и переподчинении ее 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.



«В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года», — заявил генерал-майор Конашенков.

Текст приказа командующего национальной гвардией Украины Николая Балана опубликован в СМИ. Документ адресован начальникам северного киевского, южного одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. Речь идет о создании ударной группировки для проведения «операции объединенных сил» в Донбассе. Для этого создается батальонно-тактическая группа 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии, которая должна действовать совместно с 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой вооруженных сил Украины.

«Особо отмечу, что данное соединение десантно-штурмовых войск Украины с 2016-го года натаскивалось американскими и британскими инструкторами по программам подготовки „натовского стандарта“ во Львове», — уточнил Конашенков.

Отдельное внимание в приказе Балана уделяется психологической подготовке бойцов батальонной группы: все они должны были пройти психологическое обследование, без высоких результатов тестов никто из солдат не имел шансов попасть в группировку.

«Все мероприятия боевого слаживания националистов предписано завершить до 28 февраля, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение боевых задач в составе украинской „операции объединенных сил“ на Донбассе. На документе присутствуют оригинальные подписи ответственных за выполнение задач должностных лиц командования нацгвардии Украины», — сообщил пресс-секретарь ВС РФ.