Уголовные дела главы Троицка и его зама рассмотрит городской суд

Даты рассмотрения дел Александра Виноградова и Вадима Германа пока не назначены

14 мая в Троицкий городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении главы города Александра Виноградова, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда. Тремя днями раньше сюда же из прокуратуры пришли материалы по уже бывшему вице-мэру Вадиму Герману.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе учреждения, дело Вадима Германа рассмотрит председатель горсуда Вадим Воронкин. По Виноградову судебное делопроизводство пока не начато.

Напомним, оба чиновника обвиняются в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ, часть 1 — у Германа — и часть 2— у Виноградова). По версии следствия, вице-мэр Вадим Герман в 2019 году по приказу главы города инициировал передачу имущества теплоснабжающей организации — тепловых пунктов — в пользование другой компании. Это повлекло за собой ущерб в 9 миллионов рублей, полагают следователи.

Вадим Герман был задержан в декабре 2020 года, помещен под домашний арест. Вскоре он дал признательные показания, в том числе и на своего начальника. В апреле 2021 года срок домашнего ареста Германа истек, он вышел на работу, но только затем, чтобы почти сразу уволиться.

Александр Виноградов, наоборот, свою вину отрицает, его мера пресечения — тоже домашний арест — продолжает действовать. Адвокат Виноградова ранее напоминал, что в арбитражном суде Челябинской области идет процесс по отчуждению тепловых пунктов, как спорного имущества, в пользу муниципалитета. Кроме того, глава города не раз говорил, что если бы не решение о передаче оборудования, в Троицке мог бы быть сорван отопительный сезон и жилой фонд центра города рисковал замерзнуть.

Изначально оба чиновника проходили как обвиняемые по одному делу, но впоследствии их материалы разобщили.