Удар «Калибрами» оставил без горючего националистов в центральной части Украины

Крупнейшее хранилище ГСМ националистов уничтожено крылатыми ракетами Черноморского флота РФ

Крылатые ракеты морского базирования «Калибр» вечером 24 марта поразили базу горючего украинских войск под Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков в традиционном брифинге, посвященном ходу специальной военной операции.



По данным Игоря Конашенкова, группировка российских ВС за ночь продвинулась еще на четыре километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Троицкое. В данный момент продолжается наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады СВУ.

Российская армия продолжает делать упор на применение высокоточного оружия и авиации. Вечером 24 марта военные моряки крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили топливную базу ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом. Это было крупнейшее из хранилищ топлива, еще оставшихся у вооруженных сил Украины, оно снабжало горючим все подразделения националистов в центральной части страны.

Группы «ночных охотников» на вертолетах Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 7 украинских танков, 5 БМП, 3 бронетранспортера, девять единиц другой военной техники Украины. Военные ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки.

Авиация также поразила 51 военный объект Украины, в том числе два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Всего с начала проведения СВО уничтожены 261 БПЛА, 163 установки залпового огня, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и другой бронетехники, 636 полевых орудий и минометов, 1397 военных автомобилей.