Крылатые ракеты морского базирования «Калибр» вечером 24 марта поразили базу горючего украинских войск под Киевом. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны РФ Игорь Конашенков в традиционном брифинге, посвященном ходу специальной военной операции.
По данным Игоря Конашенкова, группировка российских ВС за ночь продвинулась еще на четыре километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Троицкое. В данный момент продолжается наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады СВУ.
Российская армия продолжает делать упор на применение высокоточного оружия и авиации. Вечером 24 марта военные моряки крылатыми ракетами «Калибр» уничтожили топливную базу ВСУ в населенном пункте Калиновка под Киевом. Это было крупнейшее из хранилищ топлива, еще оставшихся у вооруженных сил Украины, оно снабжало горючим все подразделения националистов в центральной части страны.
Группы «ночных охотников» на вертолетах Ка-52 и Ми-28Н уничтожили 7 украинских танков, 5 БМП, 3 бронетранспортера, девять единиц другой военной техники Украины. Военные ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Боромля, Борщевая, Олешня и Усоки.
Авиация также поразила 51 военный объект Украины, в том числе два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 261 БПЛА, 163 установки залпового огня, 204 зенитных ракетных комплекса, 1587 танков и другой бронетехники, 636 полевых орудий и минометов, 1397 военных автомобилей.