Участник СВО Олег Голиков подал документы на праймериз ЕР в гордуму Челябинска

Он планирует быть наставником для бойцов — будущих депутатов

Сегодня, 25 апреля, челябинец депутат Госдумы и участник специальной военной операции Олег Голиков подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» на выборы в городскую думу.



Олег Голиков в разговоре с журналистами рассказал, что планирует быть наставником для участников СВО, которые решили попробовать свои силы в праймериз.

«Это наши земляки. Но у них маленький политический опыт, можно сказать, что его нет. Я буду помогать ребятам для того, чтобы они смогли победить не только в праймериз, но и в дальнейшем стать депутатами городской думы Челябинска», — сказал Олег Голиков.

Он объяснил, что участники СВО ближе к народу и иначе смотрят на развитие города.

«Я на 1000% поддерживаю президента, что участники СВО сейчас должны вовлекаться в политическую жизнь нашей страны. Это проверенные ребята, которые показали себя в боевых условиях. Это люди, которых уважают наши избиратели, земляки. Такие политики сейчас нужны», — добавил депутат.

Он выделил три основных направления для развития Челябинска. Это экономика, общество и природа.