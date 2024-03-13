Участковые избирательные комиссии получают бюллетени

С этого момента все участки берутся под круглосуточную охрану

Сегодня, 13 марта, территориальные избиркомы Челябинской области передали бюллетени для голосования в участковые избирательные комиссии, об этом сообщили в региональном избиркоме.

«При получении бюллетеней члены УИК пересчитывают их вручную, заверяют каждый подписями двух членов комиссии и печатью. Помимо этого, на бюллетень наклеивается специальный знак (марка), который является дополнительной мерой защиты от подделки. Всю эту работу участковые комиссии должны завершить 14 марта», — говорится в сообщении.

Добавим, с момента получения избирательных бюллетеней все участки полиция берет под круглосуточную охрану.

Выборы президента России стартуют в восемь часов утра местного времени в пятницу, 15 марта, закроются участки в восемь часов вечера 17 марта.