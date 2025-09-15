Участие в выборах в Челябинской области приняли 999 тысяч 738 жителей

Явка составила 39,98% против 33,9% на выборах в ЗСО в 2020 году

На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва проголосовали 999 738 жителей Южного Урала, явка составила 39,98%, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Отметим, избиратели оказались гораздо активнее, чем на аналогичных выборах в 2020 году. Тогда явка составила 33,9%, до избирательных участков дошли 881 тысяча 425 южноуральцев. По предварительным данным, сегодня голоса распределились следующим образом:

по единому округу 54,48% — у «Единой России», 13,43% — у «Справедливой России», 9,79% — у ЛДПР, 8,11% — у партии «Новые люди», 5,94% набрала КПРФ, 5,69% — Партия пенсионеров.

По одномандатным округам 28 мандатов забирают единороссы, два — справедливороссы.

Отметим, «Единая Россия» более чем втрое опережает ближайшего «преследователя», результат партии на 12 процентов выше, чем итог выборов в Заксобрание в 2020 году, напомним, тогда за нее отдали голоса 42,59% избирателей.

По мнению политолога Евгения Минченко, итоги выборов-2025 убедительно свидетельствуют о доверии населения команде и курсу губернатора Челябинской области Алексея Текслера.