У председателя правительства Челябинской области появится спецзаместитель для ЗСО

Должность вводится для оперативного взаимодействия двух ветвей власти

В правительстве Челябинской области введена новая должность: заместитель председателя — представитель губернатора и правительства региона в Законодательном собрании, — передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги октябрьского заседания регпарламента.

Человек, который займет данный пост, будет обеспечивать оперативное взаимодействие между ветвями власти.

«В связи со стремительно меняющимися обстоятельствами, в том числе внешними вызовами, часто возникает необходимость в принятии оперативных законодательных решений. Это требует максимально быстрой и согласованной работы исполнительной и законодательной власти», — пояснили в пресс-службе ЗСО.

Там также отметили, что при разработке законопроекта ориентировались на практический опыт других регионов.