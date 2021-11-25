У езидов Челябинской области будет представитель в Общественной палате

Депутаты ЗСО одобрили кандидатуру Аско Алои





Законодательное собрание региона одобрило кандидатуру председателя Езидского национального культурного центра Аско Алои для включения в Общественную палату Челябинской области. Депутаты отклонили заявку преподавателя кафедры «Спортивное совершенствование» ЮУрГУ, председателя областной федерации спортивной гимнастики Ивана Новикова. Решение принято на заседании ЗСО 25 ноября.

Аско Алои 34 года. Окончил ЧелГУ. Является экспертом Общественной палаты региона. Владеет сетью ресторанов «Солнце». Его кандидатуру выдвинула Ассамблея народов Челябинской области.

Езиды — одна из самых немногочисленных этнических групп на Южном Урале. Как рассказал Аско Алои в интервью Bfm74.ru, они живут в Челябинской области с 1970-х годов. В основном населяют север Ирака, являются субэтносом и конфессией курдов.