У Алексея Текслера новый заместитель

Вице-губернатором назначен министр имущества Александр Богашов

Постановление губернатора Алексея Текслера о назначении своим заместителем Александра Богашова, занимающего должность министра имущества Челябинской области, опубликовано на официальном портале правовой информации.



Александр Богашов родился в 1989 году в Кемеровской области, окончил Московский государственный университет управления по специальности «Менеджмент организаций», специализация «Экономика и управление в энергетике». Начал карьеру в 2011 году в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом РФ, с 2013 года продолжил ее в Министерстве энергетики РФ. 3 декабря 2019 года назначен министром имущества Челябинской области.

В двойном статусе вице-губернатора и министра имущества Челябинской области Александр Богашов будет руководить координационным центром, который создается в областном правительстве с целью более эффективного взаимодействия между его ведомствами. До Богашова должности министра и вице-губернатора совмещали Андрей Косилов и Олег Климов.

Напомним, что накануне губернатором были утверждены изменения в структуре правительства — к действующим подразделениям добавилось антикоррупционное управление и управление по работе с Госсоветом РФ.