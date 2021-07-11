ЦИК утвердил партсписок «Коммунистов России» по Челябинской области

В Госдуму от «КР» пойдут два безработных и три педагога

Центральный избирком России утвердил региональные списки партии «Коммунисты России» на выборах в Госдуму. Как следует из информации, опубликованной на официальном сайте ЦИК, реггруппа партии от Челябинской и Курганской областей насчитывает шесть человек.



По данным ЦИК, региональный партийный список возглавляет член челябинского обкома «Коммунистов России», временно неработающий Вячеслав Степанов. На втором месте Виктор Попов, также член обкома и также не указавший в анкете выдвигаемого кандидата никакого места работы. Далее идут учитель из Кетовского района Курганской области Елена Корецких, пенсионерка, в прошлом учитель химии, член обкома «КР» Елена Демидова из Челябинска и преподаватель ЧелГУ, историк Татьяна Корецкая. Замыкает список технический директор ООО «Технологии защиты», житель поселка Роза (Коркинский район) Александр Федулеев.

Напомним, с конца июня политические партии России, намеренные участвовать в выборах в Государственную Думу, проводят съезды, на которых утверждают предвыборные программы и состав федеральной и региональных групп. Большинство непарламентских партий на выборах в Челябинской области представлены только списками, по одномандатным округам никто от них не выдвигался.