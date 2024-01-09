ЦИК России зарегистрировал еще одного кандидата в президенты

Итоги заседания Центризбиркома во вторник, 9 января

Центральная избирательная комиссия России во вторник, 9 января 2024 года, зарегистрировала кандидатом на должность президента Российской Федерации члена фракции КПРФ в Государственной Думе Николая Харитонова.

«Кандидат выдвинут парламентской партией, поэтому сбор подписей избирателей в его поддержку не требуется», — сообщили в ЦИК по итогам 148-го заседания комиссии.

Ранее, 5 января, ЦИК зарегистрировала еще двоих кандидатов на высокий пост: лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера ГД РФ, представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова, которым также не требуется собирать подписи избирателей.

Выборы главы государства пройдут весной, с 15 по 17 марта. 1 января 2024 года завершился срок выдвижения кандидатов на должность президента. Документы представили восемь кандидатов от политических партий и шесть самовыдвиженцев.

В декабре ЦИК России зарегистрировала группы избирателей, созданные для поддержки кандидатов-самовыдвиженцев Владимира Путина, Рады Русских и Анатолия Баташева, и их уполномоченных представителей. Им нужно до конца января представить в ЦИК не менее 300 тысяч подписей избирателей. По данным сайта Владимира Путина, в поддержку кандидата собрано более 1,3 миллиона подписей.