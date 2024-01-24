ЦИК России утвердила форму бюллетеня для голосования на президентских выборах

Фамилии кандидатов разместят в алфавитном порядке

Центральная избирательная комиссия России утвердила форму бюллетеня для голосования на выборах президента РФ, которые состоятся в марте текущего года.

«Текст будет напечатан только на одной стороне бюллетеня. Фамилии зарегистрированных кандидатов — размещены в алфавитном порядке, при этом части бюллетеня, отведенные каждому кандидату, должны быть одинаковыми по площади», — говорится в сообщении ЦИК.

Бюллетень печатают на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета на лицевой стороне.

Текст печатают на русском языке. По решению избирательной комиссии субъекта бюллетени могут также быть напечатаны на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав РФ, и на языках народов России на территориях их компактного проживания.

Одновременно утверждена форма избирательного бюллетеня для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года.