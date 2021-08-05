ЦИК России провел для регионов мастер-класс по видеонаблюдению на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заверяет, что контролировать ход голосования за депутатов Госдумы сможет каждый желающий

5 августа руководство Центральной избирательной комиссии РФ провело видеоконференцию, посвященную особенностям контроля за ходом выборов депутатов Госдумы в сентябре 2021 года. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», глава ЦИК Элла Памфилова, представители федерального Минцифры и Общественной палаты в один голос заявляют: в России создана беспрецедентная система, благодаря которой каждый желающий сможет следить за ходом голосования и реально влиять на легитимность кампании.



Напомним, 17-19 сентября в Челябинской области, как и по всей России, пройдет голосование за депутатов Госдумы, а также ряд выборов рангом пониже. Для обеспечения контроля за ходом выборов только на Южном Урале в помещениях 1250 участковых и 51 территориальной избирательных комиссий будут установлены камеры видеонаблюдения от ПАО «Ростелеком. В целом по России число средств видеофиксации больше на два порядка.

Кроме того, как сообщало Первое областное информагентство, в июле губернатор Алексей Текслер подписал постановление об обеспечении 1025 избирательных участков в регионе средствами видеофиксации. Проект, сообщал нам председатель регионального избиркома Сергей Обертас, касался самых отдаленных и мелких населенных пунктов.





Как сообщила сегодня, 5 августа, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, в целом по России к Единому дню голосования будет организована видеотрансляция с более чем 50 тысяч избирательных участков. Системы видеонаблюдения с помощью камер, но офлайн, с сохранением записей на жесткие диски, оборудуют на 5,6 тысяч участков, еще более 36,2 тысяч участков будут оборудованы устройствами видеофиксации. Все записи будут храниться минимум год.

Масштаб разворачиваемой прямо сейчас системы удивляет: даже в 2012 году, во время выборов президента РФ, охват избирателей достигал только числа в 95 процентов. Элла Памфилова заявляет, что 17-19 сентября на видео попадет процесс волеизъявления 98 процентов россиян. Исключение составят участки, где видеофиксация прямо запрещена — например, в больницах или следственных изоляторах.

Тем не менее, предложенная ЦИКом система контроля за ходом голосования уже вызвала немало нареканий у оппозиционных партий. Причина в основном одна: в отличие от выборов в Госдуму-2016 и президентских выборов-2018, в 2021 году Центризбирком отказался от онлайн-трансляции выборных процессов. Тем не менее, Элла Памфилова прямо заявила, что при желании любой гражданин может все же увидеть записи с любого участка.

«Наша задача — сделать так, чтобы у всех участников избирательного процесса была возможность полностью контролировать происходящее. И мы предложили, на мой взгляд, оптимальный вариант для обеспечения тотального контроля за выборами со стороны общества, партий и кандидатов. Да, живого наблюдателя на участке никто не заменит, но нам важно было обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и одновременно легитимность выборов», — заявила Элла Памфилова.

По словам председателя ЦИК, изначально при организации выборов были предусмотрены деньги на обеспечение онлайн-трансляции хода голосования, доступной всем гражданам. Но средства эти выделялись из расчета на один день голосования. Между тем выборы восьмого созыва Госдумы продлятся три дня — и для того, чтобы видеозаписи не вызвали ни у кого нареканий, необходимо обеспечить непрерывный контроль в течение минимум 70 часов. Добавим, позже член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов уточнят: в действительности речь идет о 96 часах непрерывной трансляции, начиная с тестового включения утром 16 сентября и заканчивая фиксацией последних процедур уже утром 20 числа. Попробуй организаторы обеспечить доступ к ней с любого домашнего компьютера — и это потребовало бы 20-30 миллиардов рублей дополнительных вложений.

Тем не менее, доступ к видео с избирательных участков будет.





«Доступ к видео в онлайн-режиме на служебном портале будут иметь ЦИК, региональные, территориальные и участковые комиссии, Центры наблюдения (85 в регионах и один на базе Общественной палаты РФ), представители 15 партий-участников выборов и кандидаты-одномандатники. Для реготделений всех партий ПАО „Ростелеком“ выделит технических консультантов. На каждую партию мы выделяем по пять специальных аккаунтов, каждый позволяет одновременно наблюдать за ситуацией на четырех участках. Таким образом, с учетом кандидатов-одномандатников и региональных отделений, каждая партия сможет одновременно наблюдать за ситуацией на 1260 избирательных участках», — рассказал зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Рядовые граждане без внимания также не остаются. В каждом субъекте федерации формируется общественный центр наблюдения за выборами. Инициатором создания таких центров и наблюдательных штабов, напомним, весной 2021 года выступила Общественная палата РФ. В Челябинской области общественный штаб создан в апреле, с тех пор обучение в нем успели пройти более четырех тысяч наблюдателей. В центрах, по словам Николая Булаева, будут оборудованы видеостены из жидкокристаллических панелей и автоматизированные рабочие места. Доступ к ним будут иметь общественные наблюдатели, журналисты, члены партий и рядовые избиратели.





«Вся система возможна только в случае наличия подготовленного состава наблюдателей. Без них мы просто будем впустую гнать картинку. В этом смысл системы: да, мы уходим от возможности праздного подглядывания в замочную скважину, но если гражданин действительно желает наблюдать за выборами, контролировать их, обеспечить их законность — он может пройти обучение в Общественной палате региона и работать в Центре. Мы также призываем общественников и региональные избиркомы создать на местах рабочие группы по взаимодействию с партиями, чтобы разбирать все жалобы и нарушения немедленно, а не через три месяца. Поймите, мы не гребем в разные стороны, мы все вместе работаем на легитимность выборов!» — обратился к членам партий-претендентов на депутатские мандаты Николай Булаев.

Как сообщили участвующие в заседании представители ПАО «Ростелеком», монтаж средств наблюдения в избирательных участках стартовал еще 1 августа и должен быть завершен до 9 сентября. 1 — 10 сентября как раз пройдет обучение работе со служебным порталом, а в 8 часов утра 16 числа стартует комплексное тестирование всего установленного оборудования. Задача перед техниками стоит беспрецедентная: как заявил председатель Челябинского облизбиркома Сергей Обертас, до сих пор в мировой практике просто отсутствовали примеры непрерывного наблюдения за процессом волеизъявления в течение 96 часов. Вдобавок практически в каждом избирательном участке сотрудникам «Ростелекома» приходится преодолевать те или иные сложности: все помещения по своему уникальны, и даже если речь идет о типичной зоне рекреации в стандартном здании школы, обеспечить его перекрестное «сканирование» камерами и видеорегистраторами не так-то легко. Впрочем, как заверил корреспондента Первого областного информагентства технический директор челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин, мощностей для того, чтобы справиться с задачей в срок у компании хватит.

«Видеонаблюдение — это очень важная профилактическая мера, которая позволит нам парировать все инсинуации, все сомнения в законности выборов», — резюмировала Элла Памфилова.